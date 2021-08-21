Пьяный петербуржец упал в катер, а потом свалился в воду Фонтанки

В Петербурге пьяный гуляка свалился в воду Фонтанки, перед этим плюхнувшись в катер. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В центре Санкт-Петербурга пьяный мужчина упал в воду реки Фонтанки. Все произошло ночью 21 августа у одноименной набережной напротив дома №53, где обычно швартуются судна. Гуляка наклонился к одному из катеров и свалился в него. Капитан малость удивился от произошедшего, но не успел ничего предпринять, как мужчина уже скатился прямиком в воду.

Самостоятельно достать бедолагу не получилось, пришлось звонить в экстренные службы. На помощь пришли спасатели и полицейские.

- Достали из воды. Находится в удовлетворительном состоянии, но в сильном алкогольном опьянении, - сообщил «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.