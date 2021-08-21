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Дом. Семья21 августа 2021 10:38

В Петербурге частным приютам для животных компенсируют расходы на коммуналку

Смольный выделил на эти цели 4,1 млн рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге выделят денежные компенсации для частных приютов, помогающих животным.

В Петербурге выделят денежные компенсации для частных приютов, помогающих животным.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга выделили городским частным приютам для животных денежную компенсацию за расходы по коммунальным услугам. Размер материальной помощи составляет 4,1 млн рублей.

- В приютах спасают бездомных животных, дают шанс обрести новый дом. Им должна быть оказана необходимая помощь в этом благородном деле, - объясняет решение Смольного вице-губернатор Олег Эргашев.

К слову, в 2021 году для НКО, помогающим бездомным животным в Северной столице, выделили 8,3 млн рублей. Деньги пойдут на покупку различного оборудования для содержания братьев наших меньших, а также на оказание им квалифицированной медицинской помощи. Кроме этого средства получат и организацию, заботящиеся о животных-инвалидах.