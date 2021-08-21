Полиция закрыла притон с куртизанками на улице Коллонтай в Петербурге

В Петербурге накрыли притон, где занимались проституцией. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские закрыли притон для занятия проституцией в квартире одного из домов на улице Коллонтай. По версии сотрудников 55-летняя женщина организовала нелегальный бизнес довольно-таки просто – расклеила сотню объявлений об оказание интимных услуг за деньги, арендовала помещение, наняла куртизанок и распределила роли между ними, в том числе административные.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за организацию занятия проституцией. Женщине избрана мера пресечения – подписка о невыезде, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что горе-предпринимательнице грозит лишение свободы на срок до пяти лет.