Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+16.6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 августа 2021 11:06

Полиция закрыла притон с куртизанками на улице Коллонтай в Петербурге

Предполагаемого организатора нелегального бизнеса задержали
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Петербурге накрыли притон, где занимались проституцией.

В Петербурге накрыли притон, где занимались проституцией.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские закрыли притон для занятия проституцией в квартире одного из домов на улице Коллонтай. По версии сотрудников 55-летняя женщина организовала нелегальный бизнес довольно-таки просто – расклеила сотню объявлений об оказание интимных услуг за деньги, арендовала помещение, наняла куртизанок и распределила роли между ними, в том числе административные.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за организацию занятия проституцией. Женщине избрана мера пресечения – подписка о невыезде, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что горе-предпринимательнице грозит лишение свободы на срок до пяти лет.