1,6 тысячи петербуржцев заразились коронавирусом за прошлые сутки

В Петербурге за сутки заболели коронавирусом 1,6 тысячи человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1 665 жителей Санкт-Петербурга заболели коронавирусом за минувшие сутки, 20 августа. Этот показатель немного снизился по сравнению с четвергом. При этом за прошлый день от инфекции скончались 38 горожан. Еще 1 823 человека официально выздоровели от COVID-19.

- За все время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 565 704 заражения коронавирусом. 543 569 человек выздоровели от инфекции. Кроме этого от инфекции умерли 20 226, - сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Добавим, что Петербург расположился на второй строчке по суточной заболеваемости COVID-19 после Москвы. Эпидситуация в городе улучшается, но в Смольном не спешат говорить об окончании третьей волны пандемии.