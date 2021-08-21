Военно-медицинская академия в Петербурге осталась без горячей воды

Военно-медицинская академия им. Кирова в Петербурге осталась на несколько дней без горячей воды. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Военно-медицинская академия имени Кирова в Петербурге который день существует без горячей воды. Там возник дефект на трубопроводе. Воду обещают вернуть в скором времени, но работы аварийной бригады осложнены тем, что на участке находится масса коммуникаций, в том числе там есть бесхозные силовые кабели, они находятся под напряжением. Поэтому ремонт временно приостановили, чтобы не рисковать здоровьем рабочих.

- Для оперативного решения данной ситуации и ввиду важности обеспечения ГВС корпусов Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова была создана комиссия с участием специалистов АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и представителей Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, администрации Калининского района, ОАО РЖД, ПАО «Россети Ленэнерго», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Ленэнерго».

С 21:00 пятницы, 20 августа, работы возобновились. Меры безопасности для сотрудников «Теплосети» обеспечили. Точных прогнозов устранения дефекта пока нет, но рабочие обещают починить все в ближайшее время.