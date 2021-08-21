Полиция попросила на выход торговцев «Ленинградского ГаражСейла» с набережной Фонтанки

«Ленинградский ГаражСейл» внезапно отменили в Петербурге. Фото: instagram.com/leningradgaragesale

Полиция отправила по домам продавцов молодежного «Ленинградского ГаражСейла», который проходил во дворе домов на набережной Фонтанки, 90. Торговцы заранее договаривались с организаторами о размещении палаток, платили взнос за участие, анонсировали распродажу в своих соцсетях, как вдруг – баста. По предварительной информации, владельцы «Сейла» не согласовали мероприятие.

Вот, что пишут некоторые из продавцов. Фото: СОЦСЕТИ

Организаторы предупредили своих клиентов разве что о возможно дожде, но никак не о гостях в виде правоохранительных органов.

- Нас не отпускают, говорят, что мы должны поехать в отделение и написать объяснительную. Все претензии – к организаторам, - пишет в Instagram одна из участниц распродажи Татьяна, создатель ювелирных украшений.