Сильный туман накроет Петербург в ночь с 21 на 22 августа

Туман накроет Петербург ночью и утром в воскресенье, 22 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Спасатели МЧС поспешили предупредить жителей Санкт-Петербурга о сильном тумане, который накроет город в ночь с 21 на 22 августа. Синоптики не исключают, что белая дымка задержится и на утро. Водителей просят строго соблюдать скоростной режим, а пешеходов – иметь на одежде светоотражающие элементы, в случае передвижения по обочине и краю проезжей части.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье 22 августа, начиная с 00:00-03:00 часов, в Санкт-Петербурге местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что погода в воскресенье будет дождливая, пасмурная, но с прояснениями. Днем температура воздуха составит от +17 до +19 градусов по Цельсию.