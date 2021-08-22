Вора-«гастролера», ограбившего ювелирный салон в Петербурге, задержали на пути в Новосибирск

Сейчас мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

28-летний житель Новосибирска почти пришел к успеху: в минувший понедельник, 16 августа, он ограбил ювелирный салон на севере Петербурга, вынес украшения и наручные часы и чуть было не скрылся из города. Но сотрудники правоохранительных органов оказались смекалистее и проворнее: они задержали грабителя прямо в поезде. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- В ходе проведения оперативно розыскных мероприятий, сотрудниками полиции установлена личность причастная к совершению данного преступления, - уточнили в ведомстве. - Им оказался 28-летний житель Новосибирской области, который после преступления отправился в свой город. В поезде по пути следования «Москва-Новосибирск» был задержан.

Сейчас грабитель находится под стражей. Все похищенные вещи у него изъяли – судя по всему, он хотел сбыть их в Новосибирске. Мужчине грозит уголовная ответственность по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» - до пяти лет тюрьмы.