Появилось видео смертельного ДТП с мотоциклистами и бетономешалкой в Санкт-Петербурге

В аварии погиб мотоциклист. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Смертельное ДТП с участием двух мотоциклистов на Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга попало на видео. Жесткие кадры в воскресенье, 22 августа, опубликовал новостной канал «Мегаполис».На видео видно, как дорогу мотоциклистам резко преграждает вырулившая из-за поворота бетономешалка. Мужчины не успевают затормозить – и таранят ее на полной скорости.

Напомним – ранее именно нарушение правил дорожного движения бетономешалкой очевидцы назвали причиной трагедии.

- Там идет стройка, и техника часто выезжает через две сплошные, чтобы не делать крюк, - поделились свидетели происшествия в социальных сетях. – Такая авария давно уже была лишь вопросом времени.

В результате происшествия один из мотоциклистов погиб на месте, другой с тяжелыми травмами был отправлен в больницу. В настоящий момент правоохранительные органы ведут проверку, чтобы точно установить все обстоятельства случившегося.