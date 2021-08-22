В Петербурге резко снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом

В Санкт-Петербурге снижается заболеваемость COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург продолжает выздоравливать от новой коронавирусной инфекции COVID-19. И хотя медики и представители городской администрации предупреждают, что четвертая волна не за горами, пока что статистика обнадеживает. Так, по состоянию на воскресенье, 22 августа, в городе выявили 1 481 новый случай заражения – на 184 меньше, чем за сутки до этого.

- В общей сложности с начала эпидемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 565 185 случаев заражения, - отмечают в федеральном оперативном штабе по контролю за распространением заболевания. – 20 265 человек скончались – в том числе 39 за последние сутки.

В соседней Ленобласти выявили 224 новых случая – на один меньше, чем за сутки до этого. Зато новый день обошелся без смертельных исходов – впервые с 28 ноября прошшого года. Всего с начала эпидемии в регионе заразилась 61 206 человек. 2 390 из них скончались.