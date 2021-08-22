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Происшествия22 августа 2021 12:27

В Мурино четырехлетнюю девочку изнасиловал сожитель ее матери

Женщина сама заявила о случившемся в полицию
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Предполагаемого насильника разыскивает полиция.

Предполагаемого насильника разыскивает полиция.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Дикая история произошла в городе Мурино, Ленинградская область. Четырехлетнюю девочку изнасиловал бывший сожитель ее собственной матери. Об этом «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» в воскресенье, 22 августа, рассказал источник в правоохранительных органах.

- Со слов матери девочки, инцидент произошел еще в 2020 году, - уточнил источник. – Ее дочери на тот момент было всего четыре года. Сожителю, который подозревается в совершении преступления – 32.

Почему между преступлением и обращением женщины в полицию произошло так много времени, не сообщается. В настоящий момент мужчина объявлен в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним: ранее в Санкт-Петербурге за растление школьницы задержали мастера спорта по тхэквондо. «Комсомолка» восстановила картину событий.