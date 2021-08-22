Петербуржцы остались недовольны благоустройством Ботанического сада, Сосновки и сада Бенуа

В числе парков и скверов, собравших негативные отзывы, оказался Ботанический сад. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербуржцы не в восторге от благоустройства городских парков и скверов – согласно результатам большого социологического опроса, уровень удовлетворенности горожан их состоянием составил 3,5 балла из 5 возможных. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщили авторы исследования – портал SuperJob.

- Всего 4% респондентов оценили благоустройство как неудовлетворительное, - отмечает пресс-служба портала. - Петербуржцы довольны благоустройством Таврического сада и Новой Голландии. А вот относительно сада Бенуа, Сосновки, парка Авиаторов, Ботанического сада и других мест пишут о плохой уборке мусора, нехватке садовых скамеек и уличных туалетов.

В итоге Санкт-Петербург занял лишь восьмое место из пятнадцати по России. В самом низе рейтинга разместились Нижний Новгород, Волгоград и Омск. А вот в лидеры выбились Казань, Москва и Краснодар – в этих городах, судя по отзывам их жителей, дела с состоянием парков и сквером обстоят лучше всего.