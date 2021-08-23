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Авто23 августа 2021 8:26

Движение в тоннеле дамбы ограничат на неделю из-за ремонта

Работы на КАД Петербурга начнутся с 23 августа
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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С понедельника в тоннеле дамбы Петербурга будут ограничивать движение

С понедельника в тоннеле дамбы Петербурга будут ограничивать движение

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Автомобилистов Санкт-Петербурга и особенно жителей Кронштадта ждут пробки. С понедельника, 23 августа 2021 года, в тоннеле на дамбе, защищающей город от наводнений, начнутся ремонтные работы, из-за чего в течение всей недели будет ограничено движение. Об этом сообщила дирекция Комплекса защитных сооружений Северной столицы.

- Для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в автотранспортном тоннеле Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений вводятся временные ограничения движения автомобильного транспорта по полосам, - рассказали на дамбе.

Так, с 23 по 24 августа будет ограничено движение по Невской стороне, то есть внутреннему кольцу КАД. А с 25 по 27 августа продлятся работы в транспортном отсеке Финской стороны - внешнему кольцу трассы.