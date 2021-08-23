Таксист пытался изнасиловать пассажирку, зайдя за ней в квартиру в Петербурге

Таксист пытался изнасиловать пассажирку, проводив ее домой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге настойчивый таксист пытался изнасиловать пассажирку, зайдя за ней в квартиру. О случившемся в полицию сообщила пострадавшая, 33-летняя жительница дома на Бухарестской улице. В час ночи 22 августа 2021 года женщина позвонила в отделение МВД по Фрунзенскому району и рассказала о нападении.

- Накануне вечером женщина была в ресторане на Южной дороге. Около 22 часов ее знакомая вызвала для нее такси. На вызов приехала машина "Киа Рио" голубого цвета, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Сначала все шло хорошо. Женщина приехала к дому, однако таксист пошел ее провожать, игнорируя отказы. Дойдя до квартиры, водитель зашел в нее и толкнул пассажирку так, что та упала на спину. Мужчина стянул с испуганной женщины брюки и трусы, начал расстегивать ширинку на своих брюках. Сначала девушка попыталась распылить в насильника газ из баллончика, но он его выхватил. Тогда она начала кусать мужчину, после чего тот сбежал.

Со слов пострадавшей, он был одет в черные брюки и футболку. Полиция сейчас разыскивает подозреваемого.