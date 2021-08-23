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Происшествия23 августа 2021 11:28

Уголовное дело возбудили на сотрудника центра для сирот в Петербурге за истязание ребенка

Мужчина избивал несовершеннолетнего под видом воспитательных мер
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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На сотрудника детского дома в Петербурге возбудили уголовное дело

На сотрудника детского дома в Петербурге возбудили уголовное дело

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в понедельник, 23 августа 2021 года, прокуратура возбудила уголовное дело об истязании ребенка-сироты. Фигурантом дела стал работник Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центр содействия семейному воспитанию № 9".

- Прокуратура Колпинского района провела проверку соблюдения прав несовершеннолетних. Установлено, что с февраля по май 2021 года сотрудник центра под видом воспитательного процесса применял к несовершеннолетнему жестокие меры воздействия и недопустимые способы воспитания, - рассказали в прокуратуре.

На протяжении долгого времени сироте постоянно наносились телесные повреждения

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. Возбуждены уголовные дела об истязании ребенка, а также неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Расследование продолжается.