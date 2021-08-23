Трех без вести пропавших детей разыскивают в Петербурге

В Петербурге разыскивают трех без вести пропавших подростков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге разыскивают трех детей, которые пропали без вести в конце августа. Все заявления об их исчезновении поступили в полицию в воскресенье, 22 августа 2021 года.

- Днем в воскресенье в Колпинском районе обратилась в полицию 33-летняя жительница поселка Металлострой. Она рассказала, что вечером 20 августа из дома ушел ее 15-летний сын, ученик 9-го класса. Ранее подросток уже уходил из дома. Также он состоит на учете подразделения по делам несовершеннолетних, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В Пушкинском районе в полицию обратилась 48-летняя женщина. Она сообщила, что еще 18 августа из дома ушла ее 16-летняя дочь. Девочка не работает и не учится. Она также состоит на учете в ПДН и ранее сбегала из дома.

Еще одна 17-летняя воспитанница детского дома пропала в поселке Репино. Она ушла вечером 22 августа, в центр так и не вернулась.

Сейчас полиция разыскивает всех пропавших.