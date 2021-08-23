Новая партия вакцины «Спутник V» пришла в Петербург

Крупная партия "Спутника V" поступила в Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новая крупная партия двухкомпонентной вакцины «Спутник V» доставлена в Петербург. На фармацевтическую базу поступило почти 80 тысяч комплектов доз препарата. Это четвертая поставка за последние дни.

- На центральную фармбазу Санкт-Петербурга поступила новая крупная партия вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») в количестве 79 800 комплектов доз. Вакцина расфасована по две дозы в ампуле, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, что для получения иммунитета от коронавирусной инфекции, человеку требуется две инъекции «Спутником V» - первичный и вторичный компоненты. В этом отличие вакцины от «Спутника Лайт», который дает эффект при однократном введении, но уровень антител будет ниже.

Оба препарата, также, как и «КовиВак» на данный момент в Петербурге есть. Власти города призывают петербуржцев прививаться и не допустить резкого подъема заболеваемости, который может наступить с возвращением дачников и отпускников, а также началом учебного года.

- На сегодняшний день в Петербурге привито 1 447 715 человек, из них 1 348 415 полностью завершили цикл вакцинации, - отмечают в Смольном.

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