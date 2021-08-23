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Экономика23 августа 2021 19:57

Малому и среднему бизнесу в Петербурге выдали «ковидные» кредиты на 9 млрд рублей

Речь о деньгах, выделенных в 2021 году, их объем вырос в 1,5 раза
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В 2021 году в Петербурге выделили кредитов на 9 млрд рублей для нужд малого и среднего бизнеса.

В 2021 году в Петербурге выделили кредитов на 9 млрд рублей для нужд малого и среднего бизнеса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный выдал малому и среднему бизнесу кредитов на 9 млрд рублей для помощи во время пандемии коронавируса. Речь о деньгах, выделенных за неполный 2021 год, их объем уже в 1,5 раза превысил тот, что был в 2020-м. Власти Петербурга отмечают, что спрос на поручительства Фонда содействия кредитованию сейчас разлетается, как горячие пирожки. По словам губернатора Александра Беглова, экономика стала гораздо стабильнее.

- Мы сняли ряд ограничений на работу предприятий. Экономика города в целом показывает хороший рост. Но мы должны и дальше помогать бизнесу. Средства, которые город предоставляет фонду, будут направлены на исполнение кредитных обязательств малых и средних предприятий. Поручителем по этим кредитам является фонд, - подчеркивает глава города.

К слову, в предпринимательской сфере Петербурга сейчас заняты более 1,5 миллиона человек. Это примерно половина всего трудоспособного населения Северной столицы.