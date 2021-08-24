Человека госпитализировали после пожара в квартире на набережной Крюкова канала в Петербурге

Человек пострадал в пожаре в квартире в центре Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ранним утром 24 августа 2021 года в центре Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь не успел распространиться на всю квартиру, так как вовремя приехали спасатели. Однако один человек все же оказался в больнице после ЧП. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 5:04 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 24 по набережной Крюкова канала в Адмиралтейском районе, - сообщили в МЧС.

Спасатели прибыли на место и увидели, что в четырехкомнатной отдельной квартире, на кухне горела обстановка на площади 10 квадратных метров. Специалисты потушили огонь за считанные минуты. В 5:25 часов пожар был уже ликвидирован.

Однако на пожаре пострадал один человек. Его госпитализировали в НИИ СМП имени И.И. Джанелидзе. О состоянии пострадавшего пока ничего не сообщается.