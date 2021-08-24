В Мурино прошел масштабный рейд по проверке мигрантов

В Мурино полиция провела очередное миграционное профилактическое мероприятие Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В городе Мурино Ленинградской области, который вплотную прилегает к Санкт-Петербургу, на минувшей неделе прошел большой профилактический рейд по проверке мигрантов. Как рассказали 24 августа 2021 года в полиции, сотрудники МВД проверили более 350 автомобилей и 250 граждан.

- Полицейские проверили стройплощадки, хостелы, общежития и жилые дома, а также устроили патруль рядом со станцией метро "Девяткино", - рассказали в ГУ МВД по СПб и ЛО.

Всего во время профилактических мероприятий были проверены 800 квартир в 14 домах, по итогам в отделы полиции доставлены около 50 человек. Из них более 30 мигрантов привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда или пребывания в России.

Помимо этого, сотрудниками полиции было проверено свыше 350 автомобилей. К административной ответственности привлечено 17 граждан. Также сотрудники полиции обнаружили 2 нелегальных такси, данные автомобили изъяты. Изъят автомобиль и задержаны двое граждан, числящихся в розыске. Кроме этого, полицейские обнаружили и изъяли контрафактный алкоголь и табачную продукцию.