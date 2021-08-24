Более 500 тысяч человек привиты от коронавируса в Ленобласти

Более 500 тысяч ленинградцев привиты от ковида. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более 500 тысяч жителей Ленинградской области прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб, работающий при правительстве региона.

- По состоянию на вечер 23 августа вакцинацию прошли 503 877 человек. Из них за последние сутки привито 10 246 человек, в 6214 полностью закончили цикл вакцинации, - сообщает пресс-служба областного правительства.

За все время массовой вакцинации в Ленобласть поставлено 659 841 комплект доз препаратов от коронавируса.

Ситуация по распространению ковида на утро 24 августа следующая: с начала пандемии заболело 61 648 человек, в том числе 221- за последние сутки. За все время среди привитых жителей региона заболели только четверо.