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Здоровье24 августа 2021 11:34

Более 500 тысяч человек привиты от коронавируса в Ленобласти

Из них 10 тысяч – за последние сутки
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Более 500 тысяч ленинградцев привиты от ковида.

Более 500 тысяч ленинградцев привиты от ковида.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более 500 тысяч жителей Ленинградской области прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб, работающий при правительстве региона.

- По состоянию на вечер 23 августа вакцинацию прошли 503 877 человек. Из них за последние сутки привито 10 246 человек, в 6214 полностью закончили цикл вакцинации, - сообщает пресс-служба областного правительства.

За все время массовой вакцинации в Ленобласть поставлено 659 841 комплект доз препаратов от коронавируса.

Ситуация по распространению ковида на утро 24 августа следующая: с начала пандемии заболело 61 648 человек, в том числе 221- за последние сутки. За все время среди привитых жителей региона заболели только четверо.