МЧС предупредило о сильном похолодании и тумане в Ленобласти в ночь на 25 августа

В ночь на 25 августа в Ленобласти похолодает до плюс 1 градуса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Лето еще не закончилось, но осень уже решила вступать в права. МЧС Ленинградской области предупредило о сильном похолодании в ночь на 25 августа 2021 года. Местами температура воздуха опустится до плюс 1 градуса. А днем поднимется сильный ветер.

- В ночь на 25 августа в области температура воздуха составит плюс 4-9 градусов, местами до плюс 1 градуса. Ветер будет переменный 1-6 метров в секунду. Также опустится туман, который местами сохранится и утром, - сообщили в региональном МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем в области потеплеет до плюс 14-17 градусов. Ветер установится южный, юго-восточный до 5-10 метров в секунду, а на побережье Финского залива посильнее, с порывами до 14 метров в секунду.

Погода будет облачная, нос прояснениями. В некоторых районах пройдет небольшой дождь.