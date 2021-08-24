Уровень преступности в Петербурге оказался ниже среднероссийского

Уровень преступности в Петербурге по-прежнему существенно ниже среднероссийского Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уровень преступности в Санкт-Петербурге по-прежнему остается заметно ниже среднероссийского, несмотря на незначительный рост. Об этом во вторник, 24 августа 2021 года, заявили в главном управлении МВД по Северной столице и Ленинградской области.

- Уровень преступности в городе составляет 556 преступлений на 100 тысяч человек населения против 696 преступлений по стране в среднем, - отметили в полиции.

В МВД отметили, что больше всего на общую картину влияют IT-преступления. За первые полгода 2021 года в Петербурге продолжился рост краж и мошенничеств, которые совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. При этом, часть этих преступлений не раскрыты из-за того, что преступники, как правило, находятся за пределами России.

Тем не менее, в два раза увеличилось количество краж денег с банковских счетов, а раскрытых ІT-мошенничеств стало больше в полтора раза.