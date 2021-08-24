У подростка внезапно остановилось сердце на севере Петербурга

На севере Петербурга подросток впал в состояние клинической смерти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

У 17-летнего подростка внезапно остановилось сердце поздней ночью 24 августа. Испуганные друзья юноши тут же попросили случайного прохожего вызвать скорую помощь. Реанимационный автомобиль срочно доставил подростка в Педиатрический мединститут на Литовской улице. Приятели молодого человека говорят, что он потерял сознание примерно в 2:20 ночи. Медики сообщили о происшествии в полицию.

- В реанимации у подростка диагностировали остановку сердца, но причина этого пока неизвестна. Он находится в состоянии клинической смерти. «Скорую» вызвал сотрудник одного из ТСЖ, к которому подбежали подростки, на вид им 16-17 лет, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Версия, что юноши что-то употребляли, не исключается. По факту происшествия проводится проверка.