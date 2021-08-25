Петербургские медики вылечили за два часа врожденный вывих коленного сустава у новорожденной малышки

В Петербурге оперативно вылечили вывих колена новорожденной малышке из Ростова. Фото: vk.com/komzdravspb

Врачи Детской горбольницы №2 святой Марии Магдалины всего за два часа вылечили врожденный вывих коленного сустава у младенца. Дело в том, что в среднем для избавления от этого заболевания требуется примерно 1,5 года, и это с хирургическим вмешательством и без полной гарантии выздоровления. К счастью, петербургские медики знают, как помочь новорожденным в кратчайшие сроки. Теперь малышка из Ростова здорова.

Врачи Северной столицы - передовые специалисты по лечению таких врожденных заболеваний. Фото: vk.com/komzdravspb

- Уникальность данного случая заключается в том, что ранее в этой же семье уже рождался ребенок с такой же патологией, и малышу также было проведено успешное лечение. Неделю назад родился второй ребенок с таким же заболеванием, что является крайне редким случаем, так как повторных заболеваний в одной семье нигде ранее не было описано, - рассказывают в пресс-службе Комздрава Петербурга.

К слову, методика лечения вывихов разработана в Северной столице около 30 лет назад, сейчас она усовершенствована с помощью современных технологий.