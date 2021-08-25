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Происшествия25 августа 2021 1:33

В Петербурге эвакуаторщик-мошенник получил уголовное дело, потребовав от водителя мзду за якобы неправильную парковку

От владельца иномарки потребовали заплатить 5 тысяч рублей, чтобы не привлекать его к административной ответственности
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге горе-эвакуаторщик попался на мошенничестве.

В Петербурге горе-эвакуаторщик попался на мошенничестве.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении эвакуаторщика, которому надоело работать по закону. Мужчина решил, что может запросто «содрать» денег с первого встречного. Рабочий потребовал от водителя «Опеля» пять тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности по статье за неправильную парковку. Владелец авто растерялся и отдал эвакуаторщику нужную сумму. Только потом пострадавший понял, что он ничего не нарушил, а его оставили с носом.

- Гражданин обратился в УГИБДД. Факт мошенничества подтвердился. Отдел дознания УМВД России по Московскому возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ в отношении водителя эвакуатора, - сообщили в пресс-службе отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

За аферу с горе-эвакуаторщику грозит до двух лет лишения свободы.