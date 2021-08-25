Курьер обнаружил гранату в пакете с посылкой в Петербурге

Курьер обнаружил гранату в посылке в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Курьер обнаружил гранату в пакете с посылкой, которую должен был доставить в Санкт-Петербурге. Вечером 23 августа 2021 года 36-летний сотрудник службы доставки получил заказ. Он должен был отвезти посылку с Васильевского острова к дому 90/2 по проспекту Стачек. Однако пакет у него вызвал подозрение.

- Около 18:25 часов курьер получил от мужчины, заказавшего доставку, пакет. Тот положил его на переднее сиденье машины. По пути курьер заглянул в пакет и увидел в нем гранату, после чего сразу же позвонил в полицию, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция сразу же задержала заказчика доставки, 36-летнего жителя дома на Среднем проспекте ВО.

Гранату отдали на экспертизу, которая установила, что предмет является ручной осколочной оборонительной гранатой Ф-1, содержит заряд бризантного взрывчатого вещества тротила, массой около 50 грамм.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.