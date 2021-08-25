Вооруженные грабители ворвались ночью в квартиру жителя Петербурга и забрали из сейфа больше миллиона рублей

Полиция поймала налетчиков, вломившихся в квартиру к жителю Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сотрудники полиции нашли и задержали двух жителей Ленобласти, которые, по версии следствия, в начале августа совершили вооруженный налет на квартиру жителя Петербурга. Ночью они вскрыли дверь в доме на улице Летчика Лихолетова и, угрожая хозяину, забрали из сейфа более миллиона рублей.

- 2 августа в полицию Красносельского района обратился мужчина 1981 года рождения с заявлением о том, что около 00:20 в его квартиру ворвались двое неизвестных мужчин и, под угрозой предмета похожего на пистолет, открыто похитили деньги и мобильный телефон. Материальный ущерб составил 1 миллион 410 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По факту нападения было заведено дело о разбое, поисками налетчиков занялась полиция. 7 августа в Луге был задержан первый подозреваемый - неоднократно судимый 30-летний мужчина. А 24 числа попался его 27-летний напарник.

Обоим грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Судьба похищенных денег неизвестна.