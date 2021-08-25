Контрольно-счетная палата нашла у МО Ульянка нарушений на 86 млн рублей

Контрольно-счетная палата Петербурга насчитала МО Ульянка 130 нарушений на 86 миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга закончила проверку финансово-хозяйственной деятельности муниципального округа Ульянка Кировского района и выявила немало нарушений. Специалисты проверяли МО за прошлый и текущий год. Об итогах 25 августа 2021 года рассказали в пресс-службе КСП.

- Всего было установлено 130 нарушений на сумму не менее 86 миллионов рублей. Так, например, 740 тысяч рублей бюджета были на нецелевые расходы, из них 350 тысяч направили на оплату услуг индивидуального предпринимателя, но изначально эти деньги закладывались на проведение конкурсов и аукционов, - сообщили в палате.

Также 155 тысяч были потрачены на выпуск газеты "Вести Ульянки". Однако на полосах печаталась информация не только из официальных источников.

Среди крупных нарушений - 5,2 млн рублей в сфере закупок, при обосновании цены контракта с поставщиком на 2,7 миллиона рублей.

Отчет об итогах проверки направлен правительству города.