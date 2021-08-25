20 пожарных тушили горевший электрощиток в доме на Загородном проспекте

В доме на Загородном горела электрощитовая. Фото: vk.com/spb_today

Сразу 20 человек личного состава и четыре машины МЧС примчались днем 25 августа на Загородный проспект. Здесь, в доме 22 возникло сильное задымление что побудило местных жителей и сотрудников расположенных на первом этаже магазинов набрать на телефоне номер 112.

- 25 августа в 12:50 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Загородный проспект дом 22. На первом этаже жилого дома горело в электрощитовой, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

По счастью, выше по этажам огонь распространиться не успел и в 13:05 спасатели отчитались о локализации пожара. Сведения о пострадавших при ЧП не поступали. В причинах возгорания разбираются дознаватели.