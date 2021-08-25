Автовышка опрокинулась после ДТП с автовозом на КАД Петербурга

В Петербурге водитель автовышки пострадал в ДТП с автовозом на КАД Фото: принтскрин видео.

Серьезная авария произошла на КАД Санкт-Петербурга. Утром в среду, 25 августа 2021 года, на 118-м километре внешнего кольца трассы столкнулась спецтехника. В результате один из водителей сильно пострадал, оказавшись зажатым в кабине. Об этом сообщают в социальных сетях.

- На трассе столкнулись автовышка и автовоз. От удара автовышка опрокинулась на бок. Шофера при этом выбросило наполовину из кабины, а упавшая люлька ударила его по голове. Грузовиком ему зажало ноги, - пишет "Мегаполис".

Очевидцы аварии стали останавливаться на дороге, чтобы помочь мужчине. Они просили всех проезжающих помочь вместе приподнять кабину, чтобы вытащить человека.

В итоге откликнулся водитель манипулятора, с помощью которого кабину быстро подняли. Пострадавший был в сознании. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.