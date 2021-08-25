Более 11,6 млн ПРЦ-тестов на коронавирус проведено в Петербурге

В Петербурге проведено более 11,6 млн ПЦР-исследований на COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с начала пандемии сделано более 11,6 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом в среду, 25 августа 2021 года, заявили в Смольном. Сейчас в городе работают 59 лабораторий, в том числе 26 – на базе городских медицинских учреждений, 18 – частных организаций, 15 - федеральных клиник.

- Одна из крупнейших лабораторий сейчас располагается в Николаевской больнице. Сюда поступают биоматериалы из медицинских учреждений пяти районов города, - рассказали в администрации города.

В Санкт-Петербурге с начала пандемии сделано более 11,6 миллионов ПЦР-тестов. Фото: Степан СТЕПАНОВ

Оборудование, которое установлено в лаборатории, позволяет проводить весь спектр исследований, в том числе на COVID-19 – от постановки диагноза до мониторинга лечения пациентов с коронавирусом и углубленной диспансеризации после перенесенного заболевания.

- Ковид опасное заболевание и повреждает сразу много систем. На основании углубленной диспансеризации мы можем выбрать группу людей, которых надо будет продолжить лечить от последствий инфекции, - рассказала заместитель главного врача Николаевской больницы Наталия Воеводина.