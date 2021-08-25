Лицей в Петербурге отказался зачислять в первый класс ребенка с инвалидностью

Петербургский лицей отказался принимать первоклассника с инвалидностью Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге лицей №390 Красносельского района отказался принимать в первый класс мальчика с инвалидностью, несмотря на то, что ребенок проживает не территории, прикрепленной к школе. Правда, ему быстро нашли замену и предложили зачислиться в школу №247. Об этом 25 августа 2021 года пишет газета "Петербургский дневник".

В комитете по образованию объяснили, что родителям детей с особенностью следует заранее сообщить администрации школы о намерениях отправить к ним ребенка, чтобы те успели подготовиться.

- На создание такого ресурсного класса или условий для ребенка нужно год-полтора. Для него же нужно создать особые условия, - отметили в комитете.

Также такому ребенку сначала надо пройти психолого-медико-педагогическую комиссию, чтобы точно определить, какие условия обучения ему необходимы.