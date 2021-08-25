Жители Выборга на два дня останутся без воды из-за ремонта магистрали

В Выборге на два дня отключат воду или понизят напор в кранах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Часть Выборга останется без холодной воды на два дня, 26 и 30 августа 2021 года. Все из-за ремонтных работ по замене задвижек на магистрали. Специалисты обещают, что далее с центральным водоводом все будет в порядке еще долгое время.

Первый этап работ придется на четверг и пятницу, 26 и 27 августа, с 22:00 до 7:00. В это время воды в кранах не найдут жители микрорайона Кировские Дачи, а также дома на улицах Статской, Защитной, Современной, Лесхозной, Светогорском переулке, Светогорском шоссе. Не повезет и соцобъектам – Выборгской межрайонной больнице и Военному клиническому госпиталю № 442.

- Кроме этого давление понизят в микрорайоне Петровский: п. Выборгский, п. Северный, п. Петровский, п. Гвардейский, а также в границах ул. Пионерской, Титова, Южного Вала, Северного Вала, - добавляют в пресс-службе «Леноблводоканала».

Что касается 30 августа, то там воду не отключат, но понизят давление – в это же время, с 22:00 до 7:00. Терпеть неудобства придется жителям домов в границах улиц Куйбышева, Батарейной, Морской набережной, Южного Вала, Северного Вала, а также Ленинградского проспекта. Адреса, где можно ждать автоцистерн с питьевой водой, смотрите по ссылке на сайте «Леноблводоканала».