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Общество26 августа 2021 1:01

Мукомольный комбинат построят на проспекте Обуховской обороны в Петербурге

Для начала Смольный ищет подрядчика, который возьмется за проект мельницы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге ищут проектировщика мукомольного комбината.

В Петербурге ищут проектировщика мукомольного комбината.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге собираются построить мукомольный комбинат. Расположится он на проспекте Обуховской обороны. Для начала комитет по госзаказу Северной столицы ищет подрядчика, который взялся бы за проектирование корпуса с мельницей и производственной лабораторией. На все про все выделили чуть более 69 млн рублей.

- Целью выполнения работ является разработка проектной и сметной документации на строительство зданий и сооружений мукомольного комплекса на полную производительность 900 тонн в сутки, включая реконструкцию (строительство) наружных инженерных сетей, а также железнодорожных путей, - сообщается в задании на проектирование, опубликованном на странице тендера на сайте госзакупок.

Предполагается, что комбинат будет выпускать отруби, кормовые смеси, а также разнообразные сорта пшеничной и ржаной муки. Подачи заявок на создание проекта ждут до 16 сентября 2021 года.