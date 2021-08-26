Мукомольный комбинат построят на проспекте Обуховской обороны в Петербурге

В Петербурге ищут проектировщика мукомольного комбината. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге собираются построить мукомольный комбинат. Расположится он на проспекте Обуховской обороны. Для начала комитет по госзаказу Северной столицы ищет подрядчика, который взялся бы за проектирование корпуса с мельницей и производственной лабораторией. На все про все выделили чуть более 69 млн рублей.

- Целью выполнения работ является разработка проектной и сметной документации на строительство зданий и сооружений мукомольного комплекса на полную производительность 900 тонн в сутки, включая реконструкцию (строительство) наружных инженерных сетей, а также железнодорожных путей, - сообщается в задании на проектирование, опубликованном на странице тендера на сайте госзакупок.

Предполагается, что комбинат будет выпускать отруби, кормовые смеси, а также разнообразные сорта пшеничной и ржаной муки. Подачи заявок на создание проекта ждут до 16 сентября 2021 года.