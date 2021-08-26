МЧС предупредило о сильном ветре и высоких волнах на Финском заливе в Петербурге 26 августа

МЧС предупредило о высоких волнах на Финском заливе в Петербурге 26 августа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погоды. МЧС предупредило о том, что 26 августа 2021 года в Северной столице поднимется сильный ветер, а вместе с ним будут высокие волны на Финском заливе. Купаться в это время никому не рекомендуется, а вот для серферов самое время покататься на досках.

- 26 августа в Санкт-Петербурге с 11-14 часов ожидается усиление восточного ветра 12-16 метров в секунду. Высота волн до 0,8-1,3 метров, -сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Добавим, что днем температура воздуха в городе максимально поднимется до плюс 15-17 градусов, возможно пройдут небольшие кратковременные дожди.

Зато для экстрималов почти не будет разницы между нахождением в воде и на берегу. Температура воды в Неве на данный момент 16 градусов, а Финского залива в курортной зоне плюс 14-16 градусов.