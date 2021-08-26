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Происшествия26 августа 2021 9:44

Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования по делу об избиении сына Стаса Пьехи

Ирине Безбородовой может грозить до 40 тысяч рублей штрафа или обязательные работы
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Глава СК России потребовал доложить о ходе расследования по делу об избиении сына Стаса Пьехи

Глава СК России потребовал доложить о ходе расследования по делу об избиении сына Стаса Пьехи

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела об избиении сына Стаса Пьехи. Об этом в СКР рассказали 25 августа 2021 года. Инцидент произошел еще 18 июля в коттеджном поселке в Выборгском районе Ленинградской области.

- Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин затребовал доклад о проведенных следственных действиях. В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебная экспертиза. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК, - рассказали в ведомстве.

Конфликт произошел из-за того, что Петя, сын певца, повредил бассейн соседки Ирины Безбородовой. За это женщина швырнула ребенка об землю. В итоге у мальчика произошло сотрясение мозга и он попал в больницу.

СК возбудил уголовное дело. Ирине Безбородовой может грозить до 40 тысяч рублей штрафа или обязательные работы.