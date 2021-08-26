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Авто26 августа 2021 10:39

Проезд по развязке КАД с Мурино ограничат на месяц с 15 сентября

До 10 октября на съездах будут проходить ремонтные работы
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Движение по развязке КАД с Мурино ограничат на месяц

Движение по развязке КАД с Мурино ограничат на месяц

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Движение по развязке Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга с Мурино ограничат почти на месяц. В четверг, 26 августа 2021 года, в Упрдор "Северо-Запад" сообщили, что на участке дороги с 15 сентября по 10 октября будут проходить ремонтные работы по устранению коллейности на асфальте. Поэтому съезды поочередно будут перекрывать.

- В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 15 сентября по 10 октября 2021 года будет производиться поочередное полное перекрытие движения автомобильного транспорта на всех съездах транспортной развязки, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Один съезд будет полностью перекрыт не более, чем на двое суток. При этом автомобилистам будут доступны остальные съезды, а также развязки КАД с проспектами Культуры и Пискаревким.