Проезд по развязке КАД с Мурино ограничат на месяц с 15 сентября

Движение по развязке КАД с Мурино ограничат на месяц Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Движение по развязке Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга с Мурино ограничат почти на месяц. В четверг, 26 августа 2021 года, в Упрдор "Северо-Запад" сообщили, что на участке дороги с 15 сентября по 10 октября будут проходить ремонтные работы по устранению коллейности на асфальте. Поэтому съезды поочередно будут перекрывать.

- В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 15 сентября по 10 октября 2021 года будет производиться поочередное полное перекрытие движения автомобильного транспорта на всех съездах транспортной развязки, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Один съезд будет полностью перекрыт не более, чем на двое суток. При этом автомобилистам будут доступны остальные съезды, а также развязки КАД с проспектами Культуры и Пискаревким.