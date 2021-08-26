Количество смертей от коронавируса выросло на 26% в Петербурге 26 августа

Смертность от коронавируса выросла на 26% в Петербурге 26 августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал последние данные о ситуации в Санкт-Петербурге на 26 августа 2021 года. За последние сутки новый прирост заболевших инфекцией снизился на 6,1 процентов по сравнению к дню ранее. А смертность наоборот выросла. Рассказываем о последних цифрах.

- За сутки в Петербурге коронавирус выявили еще у 1301 человека. Смертность за сутки выросла на 26,7 процентов до 38 летальных случаев за день, - говорится в отчете оперативного штаба.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 26 августа 2021 года / Фото: Яндекс

Также за последние сутки в городе выздоровели 923 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге коронавирус был обнаружен у 571 162 человек, из них 547 501 человек выздоровели и 20 410 скончались.