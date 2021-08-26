Многолетние клены начали вырубать на Васильевском острове

Во дворе дома на 5-й линии вырубают клены. Фото: Алеся КРУПАНИНА

Жители исторической части Василеостровского острова обеспокоены. Во дворе дома 32 на 5-й линии коммунальщики, или похожие на них люди, начали вырубать клены, растущие тут много лет. При этом причин «варварства», как говорят петербуржцы, им никто не объясняет.

- Друзья! У меня во дворе уничтожают потрясающие клены. Просто вырубают варварски! Теперь в окне вместо зелени - дыра. Помогите!!! – рассказали местные жители сотрудникам «Комсомольской правды».

Люди уже вызвали на место полицию и муниципальные власти, но одно дерево уже успело пасть жертвой бензопилы.

Судя по тому, что во дворе дома стоят поддоны с плиткой, всю внутреннюю территорию планируется избавить от зелени, замостив ее бетонной брусчаткой.