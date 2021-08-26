Боеприпасы и нож нашли в ливневке в Выборге Ленинградской области

В Выборге нашли боеприпасы в ливневке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области городе Выборг в ливневке нашли боеприпасы. Утром в среду, 25 августа 2021 года, в полицию позвонили сотрудники "ЛенОблВодоканал" и рассказали, что чистили ливневку, когда наткнулись на нож и патроны. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Прибывшие на место полицейские осмотрели находку и сфотографировали. В итоге был обнаружен нож с черной рукояткой и предмет цилиндрической формы черного цвета, - сообщил источник.

Кроме того, там же в ливневке находились 92 патронов, 71 из которых были без маркировки. И 10 гильз, три из них без маркировочного значения.

Все боеприпасы забрали и отправили на исследование в управление МВД. Проверка продолжается.