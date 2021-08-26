Метеоролог рассказал о погоде на начало сентября в Петербурге

Осень традиционно принесет в Петербург дожди. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На календаре у петербуржцев 26 августа, а за окном прохладно и пасмурно. И конечно же, всех горожан интересует, ушло тепло окончательно и какой будет погода в начале сентября, когда дети идут в школы. Прогноз на первую неделю осени дал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

- Сейчас действительно прохладно, температура держится ниже климатической нормы, но уже в выходные будет теплее, до +22 градусов в Петербурге и +24 в Ленобласти. Но потом снова похолодает. На первую неделю сентября не стоит рассчитывать ни на теплую погоду, ни на обилие солнца, ни на бабье лето, - рассказал метеоролог.

Скорее всего, учебный год начнется с традиционной пасмурной погоды, а торжественные линейки на День знаний пройдут под дождем. Но ливней быть не должно.

Впрочем, точный прогноз специалисты дают на ближайшие три дня, за неделю все еще может измениться, хоть и не слишком сильно.

Что же касается возвращения тепла и бабьего лета, то его можно ждать к середине сентября. При этом в Ленобласти уже в первый осенний месяц могут случиться заморозки а кое-где даже выпасть снег.