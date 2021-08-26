Пешеходные переходы около школ Петербурга приведут в порядок к началу учебного года

К началу учебного года светофоры и пешеходные переходы около школ Петербурга приведут в надлежащее состояние Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

К началу учебного года в Санкт-Петербурге приведут в надлежащее состояние светофоры и пешеходные переходы около школ. Такое поручение 26 августа 2021 года дал губернатор Александр Беглов. Также он добавил, что надо исправить искусственные неровности, разметку, освещение, силовые ограждения, находящиеся около образовательных учреждений.

- Через неделю начнётся учебный год. Необходимо обеспечить для детей безопасные маршруты в школы и обратно, – подчеркнул губернатор.

Также в сентябре во всех учреждениях пройдут "Неделя безопасности" и "Единый день детской дорожной безопасности", на которых инспекторы ГИБДД проведут тематические занятия и проверят у детей знание правил дорожного движения.

- За лето многие ребята отвыкли от мегаполиса. Учителя и родители должны напомнить им правила дорожного движения, - добавил Беглов.