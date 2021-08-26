«Ленинградский ревизорро» продолжит следить за школьным питанием в Ленобласти

В Ленобласти продлили работу школьного "ревизорро". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Ленинградской области продлили работу общественного проекта по проверке качества школьного питания с участием родителей учеников. И в новом году «Ленинградский ревизорро» будет ходить по школьным столовым, дегустируя блюда, которыми кормят детей.

- В своих обращениях ленинградцы интересовались, продолжится ли практика общественных проверок школьного питания. Информация была направлена в комитет общего и профессионального образования. Результат – принято решение о продлении проекта, - сообщает пресс-служба областного правительства.

При этом проинспектировать школы может любой желающий родитель. Для этого надо написать в личные сообщения группы «Вконтакте» https://vk.com/tsur47. «Инспектору» необходимо указать населенный пункт, номер школы и класс, в котором учится ребенок, а также свои данные и контактный номер.