35 тысяч камер уличного наблюдения установят в Петербурге за два года

Количество камер наблюдения в Петербурге будет расти на десятки и сотни тысяч. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более 35 тысяч камер уличного наблюдения хочет установить в Петербурге городской Комитет по информатизации и связи. Такие планы на период 2022-2024 годов были озвучены в ходе «нулевых» чтений бюджета в Заксобрании.

- Сейчас у нас 70 тысяч камер. Мы сильно отстаем от Москвы, где их 220 тысяч и от Лондона, например, где их более 600 тысяч, - рассказала председатель ведомства Юлия Смирнова.

Впрочем, по программе «Безопасный город», которую согласовывает Городской мониторинговый центр, до 2025 года в Петербурге хотят установить 180 тысяч камер наблюдения. Из них 100 тысяч должны работать в парадных жилых домов.

Масштабные планы озвучил глава центра Роман Борисенко.