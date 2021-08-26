Памятник Николаю Гумилеву могут установить в Кронштадте

Николай Гумилев с сыном Львом и женой, поэтессой Анной Ахматовой в 1916 году. Фото: "Википедия" / общественное достояние.

26 августа 1921 года под Петроградом по сфабрикованному делу о заговоре был расстрелян поэт и писатель Николай Гумилев. Через 80 лет, в 1991 году он был реабилитирован, а через 100 лет со дня его гибели Николаю Гумилеву было решено поставить памятник. На его родине, в Кронштадте.

- Николай Гумилев - известнейший поэт Серебряного века, писатель, этнограф, исследователь Африки, георгиевский кавалер. Долгое время его достижения как ученого-исследователя, военного и политика были малоизвестны. Установка памятника на острове Котлин, где прошли первые годы жизни Гумилева, восстановит историческую справедливость, - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба городской администрации.

С просьбой об установке памятника в Смольный обратились представители писательских и общественных организаций.

По поручению губернатора, власти Кронштадта проведут конкурс на эскиз монумента. В качестве места установки предложен бульвар вдоль улицы Комсомола (от улицы Восстания до Советской улицы), неподалеку от места, где родился и жил Николай Гумилев.

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