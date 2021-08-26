Прививочная кампания от гриппа начнется в Петербурге со следующей недели

Прививочные кампании от гриппа и коронавируса будут идти параллельно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Со следующей недели в Петербурге начнется массовая вакцинация горожан от гриппа. В этом году особенностью станет необходимость совместить ее с прививочным процессом от коронавируса. Колоть обе вакцины разом нельзя.

- Между прививками от гриппа и коронавируса необходимо соблюдать один месяц интервала. В проведении иммунизации от гриппа будут задействованы прививочные пункты от COVID-19, которые развернуты на площадке городских медучреждений, - заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

От гриппа планируют привить не менее 60 % населения города или 3,2 миллиона человек, в том числе более 488 тысяч детей. Особое внимание – группам риска: детям, беременным, пожилым людям, медработникам, сотрудникам социальной сферы, педагогам и людям с хроническими болезнями.

Для первого этапа прививочной кампании в Петербург уже доставлено 623 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри».