120 пачек сигарет пытался контрабандой провезти дальнобойщик в Финляндию

Петербургский дальнобойщик нафаршировал машину контрабандными сигаретами. Фото: СЗТУ.

Сотрудники Выборгской таможни нашли контрабанду под кабиной грузовика, в котором в Финляндию ехал водитель-дальнобойщик. Мужчина решил подзаработать на разнице в стоимости сигарет и спрятал в машине 120 пачек курева.

- В подкапотном пространстве тягача в зоне воздушного фильтра и в корпусе отопителя салона кабины были обнаружены 120 пачек сигарет. Товар перемещался с сокрытием от таможенного контроля, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Но дальнобойщику не повезло – его машину просветили «рентгеном» и контрабандные сигареты нашли. Шофер, житель Петербурга, признался, что вез табак в Коуволу и хотел обмануть финских таможенников.

Сигареты у мужчины были изъяты, на него составлен административный протокол.

Отметим, что разрешенная норма беспошлинного провоза на человека – 10 пачек сигарет за раз.