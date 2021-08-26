В Ленобласти подвели главные итоги гражданского форума «Команда 47»

"Команда 47" подвела итоги одноименного гражданского форума в Ленобласти. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В Ленинградской области подвели итоги гражданского форума «Команда 47», в котором принимали участие представители власти и общественных организаций, в том числе НКО. Губернатор Александр Дрозденко сразу обозначил, что он видит будущее региона за бережным отношением к истории и экологии. Отдельное внимание глава области акцентировал на увеличившейся финансовой поддержке общественников. Гранты достаются тем проектам, которые отражают потребности жителей региона.

- На региональном уровне работу с НКО ведет комитет общественных коммуникаций. В Ленинградской области созданы ресурсные центры, специалисты которых сопровождают общественников на всех этапах. В последние годы помощь НКО стала прозрачнее, увеличилась грантовая поддержка, происходит переход на электронный документооборот, - рассказывают в пресс-службе правительства Ленобласти.

Власти региона уже объявили 2022 год годом активистов из «Команды 47». Губернатор области предложил развивать грантовую поддержку путем увеличения срока проектов, с одного года до трех лет. Кроме этого у НКО могут появиться специальные навигаторы, с помощью которых общественники смогут понять, где попросить финансы или к кому обратиться за другой поддержкой.