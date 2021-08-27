Завершены поиски трех маленьких детей, пропавших в лесу в Ленобласти

Спасатели МЧС сообщили об окончании поисков отца и трех маленьких детей в лесу под Приозерском. Фото: vk.com/acclo

В Ленобласти завершили поиски трех маленьких детей, которые отправились в лес вместе с отцом. К счастью, все закончилось благополучно. Ребят и мужчину обнаружили поздней ночью в лесном массиве возле поселка Гречухино, что находится в Громовском сельском поселении под Приозерском. Причины их блуждания не называются, но все живы и целы благодаря спасателям.

Семья благополучно вернулась домой. Фото: vk.com/acclo

- Мужчина и трое детей заблудились в лесу около поселка Гречухино. Ночью 26 августа спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск обнаружили пострадавших и передали родственникам, - коротко сообщили в группе аварийно-спасательной службы Ленобласти во «Вконтакте».

Судя по фотографиям с места, в лесу у отца и детей была палатка. Домой они отправились на автомобиле.